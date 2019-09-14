مكتب التعليم الحر بالمرج يعتمد أربع رياض أطفال بالمدينة

المرج-العنوان

منح مكتب التعليم الحر بالمرج الإذن لأربع رياض أطفال للعمل في نطاق المدينة والبدء في إجراءات التسجيل لهذا العام.

وفي تصريح خاص قال مدير مكتب التعليم الحر المرج الأستاذ مفتاح الناظوري أن المكتب وضع آلية محددة لعمل رياض الأطفال بالمدينة كما تم وضع الشروط والمعايير اللازمة لإعطاء إذن مزاولة نشاط رياض الأطفال.

وأضاف الناظوري أن ثلاث رياض فقط انطبقت عليها الشروط وتعهدت بالالتزام بكافة المعايير الفنية للرياض بالإضافة إلى افتتاح رياض أطفال جديدة حسب الشروط والمعايير وهذه الرياض ضمت روضة السنافر وروضة أشبال المرج وروضة براعم النور وروضة نافذة المستقبل.

وقال مدير مكتب التعليم الحر المرج أن إدارة المكتب تسعى حثيثا من أجل إصلاح منظومة التعليم الحر والتي شابها الكثير من الأخطاء، مؤكدا أن إدارة المكتب لن تتوانى عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للتعليم الحر بشأن منح أذونات مزاولة العمل لمن تنطبق عليه الشروط فقط.

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