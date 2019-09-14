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انطلاق امتحانات الزمالة الليبية في طبرق

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

انطلقت امتحانات الزمالة الليبية في تخصص الجراحة العامة على مستوي الدولة الليبية، التي تقام لأول مرة فى طبرق،  والتى تنقسم إلى قسمان الشفوي و الذي يكون اليوم بفندق دار السلام  و السريري يكون يوم الإثنين بمركز طبرق الطبي بعدد 17 ممتحن من داخل ليبيا و خارجها بريطانيا ألمانيا الأردن ” وعدد طلبة ٣١ من جميع أنحاء دولة ليبيا .

وشارك في هذه الامتحانات، نخبة من تخصصات الجراحة العامة المختلفة من مدن ليبيا و خارج ليبيا .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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