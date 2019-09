انطلاق امتحانات الزمالة الليبية في طبرق

المتوسط:

انطلقت امتحانات الزمالة الليبية في تخصص الجراحة العامة على مستوي الدولة الليبية، التي تقام لأول مرة فى طبرق، والتى تنقسم إلى قسمان الشفوي و الذي يكون اليوم بفندق دار السلام و السريري يكون يوم الإثنين بمركز طبرق الطبي بعدد 17 ممتحن من داخل ليبيا و خارجها بريطانيا ألمانيا الأردن ” وعدد طلبة ٣١ من جميع أنحاء دولة ليبيا .

وشارك في هذه الامتحانات، نخبة من تخصصات الجراحة العامة المختلفة من مدن ليبيا و خارج ليبيا .

