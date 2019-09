“مشايخ ترهونة”: مقتل الكاني والمقري لن يزيدنا إلا عزيمة لتحقيق النصر

المتوسط:

نعى مجلس مشايخ ترهونة، مساء الجمعة، العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع، والقائد الميداني محسن الكاني وشقيقه عبدالعظيم خليفة عبدالرحيم إثر قصف الطيران التركي المسير عليهم .

وقال مجلس مشايخ ترهونة، في بيان تحصلت “المتوسط” على نسخه منه: “لقد تقدم هؤلاء الرجال الصفوف من أجل عودة سيادة الوطن، فنالوا الشهادة عند الله”

وطالب المجلس، أبناء ترهونة في محاور القتال بالصمود والثبات، مؤكدا أن استشهاد هؤلاء الرجال لن يزيدهم إلا ترابطا وعزيمة من أجل تحقيق النصر.

