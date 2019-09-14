مؤسسة النفط تناقش مع شركة سرت معدلات الانتاج من النفط والغاز

ليبيا- انعقد خلال اليومين الماضيين الاجتماع الفني الثاني لهذا العام بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط لمناقشة أنشطة الشركة وبرامجها الحالية والمقترحة للسنوات القادمة.

حيث تم خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الغعلامي التابع للمؤسسة استعراض نشاط ادارة الصحة والسلامة والبيئة ومناقشة معدلات الانتاج من النفط والغاز الحر والمصاحب في الفترة المتراوحة بين مارس 2019 ويوليو 2019 إضافة إلى الاطلاع على حسن سير عمليات نقل الغاز وتزويده والتطرق إلى مختلف الدراسات المكمنية المنفذة والتي تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل.

كما ناقش الحضور أداء الحقول واحتياطاتها النفطية ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للعشر سنوات القادمة ومستهدفات وبرامج عام 2020.

وتطرق المجتمعون إلى صيانة وإصلاح الآبار ونتائج عمليات الصيانة والتي منها النتائج المشجعة لصيانة البئر الأفقي C318H_6 باستخدام جهاز التحكم في انتاج المياه المنتجة ICD.

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