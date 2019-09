“المنفور”: سلاح الجو دمر ثكنات الطائرات التركية المسيرة في مصراتة

المتوسط:

أعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابع للجيش، محمد منفور، أن سلاح الجو شن غارات على ثكنات الطائرات التركية المسيّرة التابعة لقوات حكومة الوفاق، في مصراتة ودمرها بالكامل.

وأشار المنفور، في تصريح صحفي، السبت، إلى أن من وصفهم بـ”مليشيات الوفاق”، حاولت الهجوم علي قاعدة الجفرة الجوية، إلا أن مقاتلات سلاح الجو تمكنت من إسقاط 3 طائرات تركية مسيّرة، مبينا انه جرى” استهداف المليشيات في قاعدة القرضابية في مدينة سرت من قبل طائرات ميج 23 وتدمير 6 عربات بقاعدة القرضابية”.

