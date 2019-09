“الخارجية التونسية” تنعي مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا

المتوسط:

نعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالى الذي وافته المنية الجمعة 13 سبتمبر 2019م، عن عمر يناهز ٧٢ سنة قضى أغلبها بوزارة الشؤون الخارجية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي وكاتبي الدولة لدى وزير الخارجية صبري البشطبجي وحاتم الفرجاني وكافة العاملين بالوزارة عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

واختارت الجامعة العربية الدبلوماسي التونسي صلاح الدين الجمالي، في نوفمبر 2016م، لشغل منصب ممثل الجامعة لدى ليبيا بعد ما يقرب من عام على فراغ المنصب.

