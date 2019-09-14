المستشار صالح: الكفرة تمثل بموقعها الجغرافي صمام أمان وعلى عاتقها الكثير من المسؤولية

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وفداً من أعيان ومشايخ بلدية الكفرة ورئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة.

اللقااء عقد وفقاً للموقع الرسمي للمجلس للإطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية بالمنطقة بحضور وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز.

من جهته استعرض الوفد إحتياجات بلدية الكفرة، مؤكدين على تمسك بلدية الكفرة بشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه ممثلين شرعيين للشعب.

وقال المستشار صالح خلال لقائه وفد بلدية الكفرة أن الواقع في ليبيا اليوم يحتم التطلع للمستقبل من ناحية وعدم نسيان صور التاريخ التي خلفها الأجداد من ناحية أخرى والأخذ بعين الإعتبار عدم التفريط في الثوابت الوطنية بأن الخيار الأولى والأخير للشعب.

وأضاف أن الكفرة بموقعها الجغرافي المميز والذي يحدها مع غيرها من الدول تمثل صمام أمان يقع على عاتقه كثير من المسؤولية والتي تحتاج من المسؤولين تقديم كافة الخدمات الضرورية.

وفي ختام اللقاء قدم أعيان ومشايخ الكفرة شهادة شكر وتقدير لرئيس مجلس النواب وذلك تقديراً منهم لمواقفه الوطنية والسياسية الثابتة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية