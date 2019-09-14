صالح يلتقي وفدا من أعيان بلدية الكفرة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وفداً من أعيان ومشايخ بلدية الكفرة ورئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح اطلع خلال اللقاء الذي جرى بمدينة القبة على الأوضاع الأمنية والخدمية بالمنطقة بحضور وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز.

واستعرض الوفد احتياجات بلدية الكفرة، مؤكدا تمسك بلدية الكفرة بشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه ممثلين شرعيين للشعب الليبي.

وقال صالح خلال اللقاء إن الواقع في ليبيا اليوم يحتم علينا أن نتطلع للمستقبل من ناحية وأن لا ننسى صور التاريخ التي خلفها الأجداد من قبلنا من ناحية أخرى والأخذ بعين الاعتبار عدم تفريطنا في ثوابتنا الوطنية بأن الخيار الأول والأخير للشعب الليبي والذي كما له حقوق عليه واجبات تجاه وطنهمضيفاً بأن الكفرة بموقعها الجغرافي المميز والذي يحدها مع غيرها من الدول تمثل صمام أمان يقع على عاتقه كثير من المسؤولية والتي تحتاج أن نُقدم لها كافة الخدمات الضرورية.

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