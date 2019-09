المتوسط:

نفى عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، وصول أي معلومات رسمية للمجلس بخصوص المؤتمر الذي ترتب له البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تستضيفه ألمانيا.

واعتبر افحيمة، أن هذا المؤتمر سيكون مشابها لمؤتمر غدامس الذي كان مقرر عقده يوم 14 أبريل الماضي، إلا أن العمليات على طرابلس أحالت دون التئام، مشيرا إلى أن هناك تكتما إعلاميا من البعثة الأممية حول المؤتمر المزمع نتيجة عدم ثقة من البعثة في نفسها وافتقادها الثقة أيضا من الشارع الليبي والمجتمع الدولي، بحسب تعبيره، لافتا إلى إفلاس البعثة نتيجة ما وصفه بـ”كثرة المبادرات” خلال الفترة الماضية، دون نتيجة.

ودعا افحيمة، المجتمع الدولي إلى تغيير البعثة الأممية إذا كان يريد حل الأزمة الليبية.

ورأى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، يعمل دون رؤية محددة، ويعتقد أن مجرد الاجتماع قد يكون فرصة لتقريب وجهات النظر.

وأوضح أنهم مهتمون بما يخطط له المبعوث الأممي والمجتمع الدولي حول الأزمة الليبية، معربا عن عدم تفاؤله بما سيخرج به المؤتمر المزمع من نتائج، لاسيما أن ما أعلن من نقاط سيتم مناقشتها هي ذاتها التي أعلنت في الماضي دون تغيير شيء في المشهد السياسي الليبي أو الوضع الداخلي.

The post “افحيمة” يطالب المجتمع الدولي بتغيير البعثة الأممية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية