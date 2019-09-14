الشاطر: على السراج الوقوف وقفة عز ومطالبة دول محور الشر الكف عن التدخل

ليبيا – أعرب عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن الشاطر عن تمنياته من المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بعد تمديد مهمته سنة أخرى بأن لا يواصل الدوران في حلقة مفرغة.

الشاطر قال خلال تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن الحل ليس في تقاسم السلطة لأنه لا أحد يملك الحق في امتلاك ليبيا.

وأكد على ضرورة إعادة الأمانة للشعب الليبي لينتخب مجلساً تشريعياً جديداً فقط مهمته إعادة تشكيل المشهد السياسي.

وتابع قائلاً :” ليس أمام البعثة الأممية إلا طريق واحد لدعم الاستقرار في ليبيا الطلب في كل لقاء بدول محور الشر الكف عن تدخلها وسحب جنودهم وآلياتهم التي تزعزع الاستقرار وليس أمام السراج الا أن يقف وقفة عز ويطالبهم بالاسم بالكف عن قتل مواطنيه غير ذلك لا يوجد حل”.

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