المسماري: محاولة الهجوم على قاعدة الجفرة تمت بتخطيط تركي وتمويل قطري

ليبيا – أعلن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن الجيش أحبط هجوماً جوياً وبرياً ضد قاعدة الجفرة وسط ليبيا، مؤكداً أن تركيا وقطر متورطتان في الهجوم.

المسماري أكد في بيان مصور نشر عبر المكتب الإعلامي التابع له على أن الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين حاولوا القيام بهجوم بري وجوي على قاعدة الجفرة دفعوا بكامل إمكانياتهم، معتبراً أن الهجوم محاولة يائسة من الميليشيات الإرهابية للتأثير على الجيش وذلك بعد أن منيت بخسائر فادحة في محاور القتال بطرابلس.

وشدد على أن قوات الجيش صدت الهجوم في مراحله الأولى أي قبل أن تصل الطائرات إلى القاعدة وفي مناطق حشد القوات ما يظهر قدرة الجيش على كشف أي مخطط.

كما نوذه إلى قصف تجمع إرهابي في سرت، مشيراً إلى أن التجمع كان يشمل 19 آلية حيث تم تدميره، مضيفاً أن الجيش دمر تجمعاً آخر للميليشيات يضم 15 آلية في منطقة أبو نجيم جنوب غرب مدينة سرت.

وقال المسماري إن التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي تم في تركيا وبتمويل قطري ، مؤكداً في الوقت نفسه أن القاعدة لم تتعرض لأي ضرر.

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