السايح يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الوضع الحالي لمفوضية الانتخابات

ليبيا – بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أمس الجمعة مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوش هاريس ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بنيل التحديات والوضع الحالي لمفوضية الانتخابات.

المجتمعون تطرقوا خلال اجتماع وفقاً لتغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا على”تويتر” إلى أهمية وقف إطلاق النار لتمهيد الطريق من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يفيد جميع الليبيين وإجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم.

وأشاد المسؤول الأمريكي بالجهود المبذولة من رئيس المفوضية للحفاظ على حياديتها ومصداقيتها كمؤسسة ذات كفاءة فنية عالية قادرة على خدمة جميع الليبيين.

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