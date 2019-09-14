الخرطوش : خسائر قوات الوفاق أمس تفوق الـ 60 قتيلاً

قال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش المنذر الخرطوش أن محاور القتال في العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات حكومة الوفاق في محاولة للتقدم نحو نقاط تمركز القوات المسلحة.

وأضاف الخرطوش في تصريح صحفي لوكالة “سبوتنيك”أن محاور الزطارنة ومنطقة وادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار شهدت اشتباكات في محاولة التقدم نحو نقاط قوات الجيش.

وأكد الخرطوش أن قوات الوفاق تكبدت خسائر بين الأمس واليوم تفوق الـ 60 قتيلاً وآليات في محاور العاصمة.

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