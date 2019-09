جولة تفقدية لمدير إدارة تفتيش “داخلية الوفاق” بمديرية أمن زليتن

المتوسط:

قام مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العميد المهدي أبوسنينة، بزيارة لمديرية أمن زليتن، وذلك على خلفية واقعة سرقة سيارة الشرطة التي تم ضبطها بإحدى ورش السمكرة بالمدينة من قبل أعضاء الشرطة والتي تبين بأنها تابعة للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة حيث تمت سرقتها في وقت سابق وتم إزالة طلاءها وشعار الداخلية عليها.

وناقش مدير الادارة العامة للتفتيش والمتابعة مع مدير أمن زليتن بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأمن بصفة عامة كذلك مناقشة التعاون بين الأجهزة الامنية وتبادل المعلومات للنهوض والرقي بمستوى الأداء الأمني.

كما تقدم مدير الإدارة بالشكر والتقدير لمديرية أمن زليتن على المجهودات المبذولة للمحافظة على المال العام و ذلك بضبط السيارة المذكورة وتسليمها للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

