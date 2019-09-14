خارجية الوفاق تنعي الجمالي

نعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاقمبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية فيليبيا صلاح الدين الجماليالذي توفي يوم أمس الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إنها تقدرجهود الجمالي الدبلوماسية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا.

واختارت الجامعة العربية في نوفمبر 2016، الجمالي لشغل منصب ممثلها إلى ليبيا، بعد أكثر من عام على فراغ المنصب.

وعمل وصلاح الدين الجمالي، سفيرا لتونس في كل من مصر والأردن وسوريا وليبيا، كما تولّى ملف العلاقات العربية في خارجية بلاده

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