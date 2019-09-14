مستبعدًا اجتياح طرابلس..”بويصير” يدعو حكومة الوفاق إلى إشعال الحرب في بنغازي وإجدابيا ودرنة

أخبار ليبيا24

مع الدعوات الدولية والمحلية للتهدأة والدخول في حوار بين القوات المسلحة العربية الليبية وقوات حكومة الوفاق الوطني حقنًا للدماء وتفاديًا لمزيد من الدمار في الممتلكات العامة والخاصة تجد من يدعو إلى إشعال المزيد من الحرب مايعني المزيد من الضحايا والدماء.

دعا المحلل السياسي الليبي والمستشار السابق للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني إلى إشعال الحرب في شرق البلاد ومد أذرعها إليها.

وقال بويصير خلال مداخلة على قناة “ليبيا الأحرار” التابعة لتيار الإسلام السياسي :”إن حكومة الوفاق نجحت في حشد القوات لمواجهة القوات التي دفعت بها القوات المسلحة العربية في البداية والتي تناقصت كثيرًا، الآن هي ثلث ماتستطيع أن تحشده”.

وأضاف المحلل السياسي :”أن خبراء ليسوا ليبيين يعلمون هذا الأمر وأن ثلثي هذه القوة يعمل الآن على أمور أخرى سوف تظهر في الأسابيع القادمة”.

ويواصل بويصير :”الآن حكومة الوفاق عوضت أشياء كثيرة وهناك تدريب وإعادة هيكلة أي أن هناك ثلث يقاتل وثلثين يتم إعدادهم من جديد لذلك أن لا أرى أن هناك جدوى من اجتياح طرابلس”.

وأكد المحلل السياسي “أن اجتياح طرابلس لن يحدث أبدًا، ومن يتصور أن المعركة ستكون في طرابلس فقط هو إنسان لايعرف فالهجوم هو أفضل وسائل الدفاع”.

ويضيف :”لو كنت أنا في الوفاق لمددت ذراع تستطيع أن ترد الهجمات في إجدابيا وسلطان وبنغازي والمرج ودرنة وفي كل مكان”.

وختم بويصير قائلا :”هذا شيء منطقي سوف يأتي مع الأيام خاصة وأن حفتر لاينقصه المعارضون العسكريون”.

واعتبر البعض أن هذه التصريحات الصادرة عن محمد بويصير دعوة لإشعال المزيد من الحروب وتهديد مبطن وخصوصا في قوله إن ثلثي القوة الآن يتم تدريبها وأن هناك أمور أخرى سوف تظهر في الأسابيع القادمة.

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