قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، بترحيل ثلاثة وأربعين مهاجرا غير شرعي من السودان عن طريق البر.

وقال رئيس مركز إيواء المهاجرين بالكفرة، الملازم أول محمد الفضيل، إن المركز يفتقر لدعم المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، داعيا إياهم للنظر في أوضاع المهاجرين، وتسهيل عودتهم إلى أوطانهم.

