مدير التفتيش بوزارة الداخلية يزور مديرية أمن زليتن

قام مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد المهدي أبوسنينة بزيارة لمديرية أمن زليتن على خلفية واقعة سرقة سيارة الشرطة التي تم ضبطها بإحدى ورش السمكرة بالمدينة والتي تبين أنها تابعة للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة حيث تمت سرقتها في وقت سابق وتم إزالة طلاءها وشعار الداخلية عليها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مدير الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بحث مع مدير أمن زليتن بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأمن بصفة عامة كما جرى بحث التعاون بين الأجهزة الامنية وتبادل المعلومات للنهوض والرقي بمستوى الأداء الأمني.

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