المفوضية العليا للاجئين تنتقد بطء إجراءات نقل المُهاجرين من ليبيا

انتقد الموفد الخاص للمفوضية العليا للاجئين في وسط المتوسط، فينسان كوشتيل، بطء إجراءات نقل المُهاجرين واللاجئين المتواجدين في ليبيا.

وقال كوشتيل، “إجراءات نقل المُهاجرين واللاجئين المتواجدين في ليبيا والنيجر تُعاني من بطء ملحوظ من جهة الدُول التي تعهدت باستقبالهم”

وسبق أن وافقت كل من بلجيكا وبريطانيا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنروج وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة على استقبال جزء من اللاجئين والمهاجرين العالقين في ليبيا البالغ عددهم نحو 48000 شخص، كما تم نقل الآلاف منهم إلى النيجر استعدادا لنقلهم إلى بلد ثالت.

