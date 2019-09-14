القيادة العامة تنعى العقيد المقري وعدد من قادة القوة المساندة عقب اغتيالهم بقصف جوي لطائرة تركية مسيرة

طرابلس-العنوان

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة بوقت مبكر اليوم السبت، آمر اللواء التاسع مشاة العقيد عبدالوهاب المقري الذي تم اغتياله بقصف طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

كما نعت القيادة العامة وفق بيان نشره مكتبها الإعلامي القائد الميداني بالقوة المساندة للقوات المسلحة النقيب محسن الكاني، والجندي عبد العظيم الكاني والذين كانوا برفقة آمر اللواء التاسع لحظة حدوث القصف.

وشن الطيران التركي المسير التابع لمجموعات الوفاق المسلحة اليوم السبت، غارات على مواقع القوات المسلحة جنوب طرابلس بعد فشل هجومهم يوم أمس الجمعة على قاعدة الجفرة الجوية.

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