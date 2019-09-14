مجلس مشائخ وأعيان ترهونة ينعى آمر اللواء التاسع ومرافقيه

نعى مجلس مشائخ وأعيان قبائل ترهونة، آمر اللواء التاسع مشاة، العقيد عبدالوهاب المقري، والقائد الميداني، محسن الكاني، وشقيقه عبدالعظيم الكاني، الذين قضوا إثر قصف جوي بطائرة تركية مسيرة.

وأكد مجلس مشائخ وأعيان المدينة، في بيان له، أن وفاة هؤلاء الجنود كانت تضحية من أجل عودة سيادة الوطن، معتبرين أن ذلك لن يزيدهم إلا ثباتا وعزيمة، من أجل تحقيق النصر على من وصفوهم بمعسكر الشر والفساد في البلاد.

وجدد المجلس في نص البيان دعمه ومساندته للقوات المسلحة، مطالبا أبناء المدينة المرابطين في ساحات القتال بالصمود والثبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا