الأمم المتحدة تقيم ندوة حول مواجهة خطاب التحريض بوسائل الإعلام

اقامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة بالعاصمة طرابلس ندوة “لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل” في وسائل الإعلام.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الندوة عقدت بمشاركة 30 صحفي وإعلامي وناشط مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي وفي المجتمع المدني وناقش المشاركون في الندوة التي تواصلت ليومين السبل الكفيلة للحد من استخدامات وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للعنف وخطاب الكراهية.

وقال مسؤول إعلامي في مكتب الإعلام والتواصل بالبعثة في ليبيا محمد الأسعدي إن المشاركات والمشاركين أظهروا إدراكا بأن “خطاب الكراهية بات في تنامٍ مستمر” موضحا أن هذا “الإدراك يمثل أول خيوط التوصل إلى حل لهذه المعضلة الكبيرة والمعقدة، وخلق موقف موحد يجمع عليه الإعلاميون من مختلف أرجاء ليبيا لمناهضة ومواجهة خطاب الكراهية” ويتضمن هذا الخطاب “التحريض والتضليل وترويج الشائعات والتشهير بالأفراد والمكونات الاجتماعية المختلفة”.

فيما وصفت الكاتبة الصحفية إيناس احميدة مبادرة الأمم المتحدة بالممتازة في هذا التوقيت تحديدا، مضيفة أن الدور الحقيقي والفاعل للأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا هو “جمع الناس، مختلفي الانتماءات والتوجه وجمعهم على طاولة واحدة وفتح الحوار” بينهم. وتابعت “ربما لم نتفق في آرائنا وأفكارنا ولكنا اتفقنا على ضرورة أن نجلس ونتحدث ونتبادل الحوار والأفكار ونقنع” بعضنا البعض.

ورأى رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة عبدالرازق الداهش أن موضوع خطاب الكراهية ومناقشته في مثل هذه الفعالية له أهميته، خصوصا “في هذا الظرف الليبي، فنحن ضحايا في ليبيا لمحتوى خطاب كراهية وضغينة وتشفي” حسب تعبيره، كانت محصلته “هذه النتائج الكارثية التي نشهدها” في البلاد.

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