المتوسط:

طالب عضو المجلس الاستشاري للدولة عبد الرحمن الشاطر، السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بإجراء انتخابات تشريعية في البلاد، حسب تعبيره.

وقال الشاطر في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه لا يجب على سلامة الدوران في حلقة مفرغة، لأن الحل ليس في تقاسم السلطة وإنما في إعادة تشكيل المشهد السياسي الليبي عبر انتخابات تشريعية جديدة، حسب قوله.

The post “الشاطر”: الحل ليس في تقاسم السلطة وإنما في عملية إجراء الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية