الأرصاد يُحذّر من رياح قوية على المناطق الشرقية

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات حرارة المناطق الشمالية ستشهد اعتدالا ملحوظاً بداية من اليوم السبت، حيث ستتراوح بين 26 و33 درجة مئوية.

وستميل درجات الحرارة للارتفاع على مناطق الوسط والجنوب وستتراوح بين 34 و40 درجة مئوية، بحسب النشرة اليومية للمركز.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق الخليج والشمال الشرقي وبعض مناطق الجنوب رياحاً نشطة، بينما تكون نشطة إلى قوية على المناطق الشرقية بالجبل الأخضر وطبرق وأقصى الساحل الشرق، وتتسبب في إثارة الغبار والأتربة، حيث ستصل سُرعتها إلى 40-60 كيلومترا في الساعة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية على الساحل الممتد من شحات إلى درنة، كما حذّر من رياح أخرى شمالية غربية ستهبّ على أقصى الساحل الشرقي وتكون نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين (25-30) عقدة، فيما سيبلغ ارتفاع الموج اليوم إلى (4.00) متر على ساحل درنة.

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