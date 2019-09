المتوسط:

قامت فرقة العمليات بقوة التدخل السريع عين زارة بالإدارة العامة للدعم المركزي بإنشاء عدة نقاط تفتيش ودوريات ثابتة ومتحركة، وذلك بعد ورود بلاغ بشأن عملية سرقة لمركبة آلية نوع تويوتا كامري اللون الأبيض.

وتمكنت فرقة العمليات بقوة التدخل السريع، من العثور علي المركبة الألية.

The post فرقة “العمليات” بعين زارة تنجح في استعادة سيارة مسروقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية