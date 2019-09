بالتعاون مع “الصحة العالمية”.. وزير الصحة يفتتح فعاليات ورشة العمل التدريبية

المتوسط:

يفتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب صباح يوم الثلاثاء ، فعاليات ورشة عمل التدريبية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض، بالتعاون مع منظمه الصحة العالمية والتي تشرف علي تنظيمها ادارة الجودة وسلامه المريض بوزارة الصحة .

والذي سيعقد بمركز التدريب بديوان وزارة الصحة بمدينة البيضاء، على تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وسيٌقام على هامش الملتقى الذي يشارك فيه مدراء مكاتب الجودة وسلامة المريض بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز الطبية التخصصية وبالاضافة الي حضور مديري مكاتب الجودة بادارات الخدمات الصحية بالبلديات ورش علمية متنوعة بما فيها خطة واستراتيجية وزارة الصحة باعلان عام 2019 عامآ للرعاية الصحية الاولية بالبلاد .

وتأتي فعاليات ورشه العمل ” لمديري مكاتب الجودة وسلامة المريض في الرعاية الصحية”، تحت شعار “ارفعو صوتكم من اجل سلامة المريض “، والتي تعتبر من أهم الورش العمل التي ستعقد على هامش فعاليات الورشه العلمية ، الذي سيتحدث فيه وزير الصحة في جلسته الرئيسة عن تحول منظومة الصحة في ليبيا باعلان عام الرعاية الاوليه كخط دفاع الاول للمواطن والتحول الي تطبيق معايير الجودة واستحداث وتفعيل الأنظمة الإلكترونية والتي تتمثل في تفعيل نظام البصمة والأرشفة الإلكترونية وتفعيل البطاقة الذكية لمرضي السكري .

وتهدف فعاليات ورشه العمل بتعاون مع منظمه الصحة العالمية ، إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في ليبيا وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والمواطنين داخل وخارج مراكز المدن .

