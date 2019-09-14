رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من بلدية الكفرة

القبة-العنوان

التقى رئيس مجلس النواب المُستشار عقيلة صالح، أمس الجمعة، وفداً من أعيان ومشايخ بلدية الكفرة ورئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة.

واطلع صالح خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بمدينة القبة على الأوضاع الأمنية والخدمية بالمنطقة بحضور وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز.

من جهته استعرض الوفد لرئيس مجلس النواب احتياجات بلدية الكفرة، كما وأكد الوفد على تمسك بلدية الكفرة بشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه ممثلين شرعيين للشعب الليبي.

ووفقا للموقع الرسمي للمجلس قال المستشار صالح خلال لقائه وفد بلدية الكفرة “إن الواقع في ليبيا اليوم يحتم علينا أن نتطلع للمستقبل من ناحية وأن لا ننسى صور التاريخ التي خلفها الأجداد من قبلنا من ناحية أخرى والأخذ بعين الاعتبار عدم تفريطنا في ثوابتنا الوطنية بأن الخيار الأولى والأخير للشعب الليبي والذي كما له حقوق عليه واجبات تجاه وطنه”.

وأضاف المستشار صالح بأن الكفرة بموقعها الجغرافي المميز والذي يحدها مع غيرها من الدول تمثل صمام أمان يقع على عاتقه كثير من المسؤولية والتي تحتاج منا كمسؤولين أن نُقدم لها كافة الخدمات الضرورية، شاكراً زيارتهم ووقوفهم مع مجلس النواب الليبي والقوات المسلحة في حربها ضد المجموعات الإرهابية.

وفي ختام اللقاء قدم أعيان ومشايخ الكفرة شهادة شكر وتقدير لرئيس مجلس النواب وذلك تقديراً منهم لمواقفه الوطنية والسياسية الثابتة.

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