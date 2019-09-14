اخبار ليبيا الان

بلدية بنغازي: فتح عدد من مسارات الطرق لتخفيف الزحام

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بلدية بنغازي: فتح عدد من مسارات الطرق لتخفيف الزحام

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هذا بسبب الجهل وأستيراد السيارات بكميات كبيرة والاسراف والأستهلاك و لو استوردتوا سيارات لمعدات المصانع وحافلات عامة أفضل, راي النثيات ما يجيب إلا الحوادث والسرقة والتهريب والمصايب.

    رد

  • هذا بسبب الجهل وأستيراد السيارات بكميات كبيرة والاسراف والأستهلاك و لو استوردتوا سيارات لمعدات المصانع وحافلات عامة أفضل, راي النثيات ما يجيب إلا الحوادث والسرقة والتهريب والمصايب.والكناسة للبلاد.

    رد