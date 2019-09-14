بلدية بنغازي: فتح عدد من مسارات الطرق لتخفيف الزحام
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بلدية بنغازي: فتح عدد من مسارات الطرق لتخفيف الزحام
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هذا بسبب الجهل وأستيراد السيارات بكميات كبيرة والاسراف والأستهلاك و لو استوردتوا سيارات لمعدات المصانع وحافلات عامة أفضل, راي النثيات ما يجيب إلا الحوادث والسرقة والتهريب والمصايب.
هذا بسبب الجهل وأستيراد السيارات بكميات كبيرة والاسراف والأستهلاك و لو استوردتوا سيارات لمعدات المصانع وحافلات عامة أفضل, راي النثيات ما يجيب إلا الحوادث والسرقة والتهريب والمصايب.والكناسة للبلاد.
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