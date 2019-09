تفاصيل اجتماع “السراج” بعميد بلدية زليتن

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي.

وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية والخدمية في مدينة زليتن، كما تطرق لسبل حلحلة المختنقات التي تواجهه عدد من المرافق الخدمية، وآليات التنسيق بين البلدية والوزرات المختصة لاستكمال عدد من المشاريع .

كما بحث الاجتماع الوضع البيئي، ومعالجة مشكلة تكدس القمامة والمخلفات، وكان السراج أصدر تعليمات تنص على نقل الاختصاصات فيما يخص مشكلة القمامة إلى البلديات، وتوفير كل ما يلزم من دعم لتتمكن البلدية من التعامل مع هذه المشكلة، وجدد السراج، تحذيره من تداعيات هذه المشكلة على الصحة العامة وضرورة التعجيل بمعالجتها.

