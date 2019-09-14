أربعة ملفات في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي وعميد بلدية زليتن

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي.

وحسب منشور لـ«مكتب السراج الإعلامي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في مدينة زليتن، كما تطرق لسبل حلحلة المختنقات التي تواجه عددا من المرافق الخدمية، وآليات التنسيق بين البلدية والوزارات المختصة لاستكمال عدد من المشاريع.

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وتناول الاجتماع الوضع البيئي في البلدية، ومعالجة مشكلة تكدس القمامة والمخلفات، إذ كان الرئيس أصدر تعليمات تنص على نقل الاختصاصات فيما يخص مشكلة القمامة إلى البلديات، وتوفير كل ما يلزم من دعم لتتمكن البلدية من التعامل مع هذه المشكلة، وجدد تحذيره من تداعيات هذه المشكلة على الصحة العامة وضرورة التعجيل بمعالجتها.

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