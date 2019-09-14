متمنياً الموت لباقي قيادات الجيش الوطني.. عبد العزيز: قوات حفتر مجرمون وسفاحون

أخبار ليبيا 24 – خاص

عبر عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا، محمود عبد العزيز، عن سعادته بمقتل آمر اللواء التاسع العقيد عبدالوهاب المقري، والقائد الميداني محسن الكاني وشقيقه عبدالعظيم خليفة عبدالرحيم، الذين سقطوا إثر قصف الطيران التركي المسير التابع لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

ووصف عبد العزيز، المقري والكاني، بـ”المجرمين والسفاحين”، الذين لايساوون “ظفر” واحد من “تريسنا السمح”، مشيرًا إلى مقاتلي قوات الوفاق والجماعات المساندة لها، متمنياً الموت لباقي قيادة الجيش الوطني .

وكان مجلس مشايخ ترهونة نعى “المقري” و”الكاني” الذين قتلوا إثر قصف الطيران التركي المسير التابع لقوات حكومة الوفاق.

وخاطب المجلس، في بيان، أبناء ترهونة الموجودين في محاور القتال بالصمود بالثبات، لأن الوطن في حاجة إليهم، وإلى مواقف شهدائهم البطولية، قائلا: “استشهاد هؤلاء الرجال لن يزيدنا إلا ترابطا وعزيمة صلبة من أجل تحقيق النصر على معسكر الشر والفساد في ليبيا، وسيظل موقفنا ثابت في دعم القوات المسلحة الليبية ومساندتها، حسب البيان .

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