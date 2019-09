المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية زوارة فرحات أبو الشواشي.

وتناول اللقاء عدد من الملفات الخدمية، وسير العمل بالمشاريع التي تنفذها البلدية، كما تم بحث الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة مشكلة القمامة بعد أن تم نقل الاختصاصات للبلدية.

