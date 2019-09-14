صحة المؤقتة : استحداث نظام البطاقة الإلكترونية لمرضى السكري

‎أصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب تعليماته إلى كافة مدراء المستشفيات والمراكز التخصصية لعلاج مرضى السكري والغدد الصماء التابعة للقطاع ، بضرورة العمل على استحداث نظام البطاقة الإلكترونية الذكية آليا لمرضى السكري بالبلاد من خلال إقرار تفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية عن طريق المنظومات بدلًا من السجلات الورقية وربطها بمكاتب المعلومات والتوثيق.

وبينالناطق الرسمي باسم وزارة الصحةمعتز الطرابلسيأن عقوب أكد أننظام البطاقة الذكية لكل مريض عن طريق كود خاصة به يحقق العدالة ويحفظ الحق للمريض ويهدف إلى ضبط آليه صرف الدواء ونوعه للمريض ويحقق قاعدة بيانات ثابته ومتغيرة بحسب كل بلدية بهدف الخروج بمؤشرات وإحصائيات دقيقه لمرضي السكري‎تجنباً للوقوع في الكثير من الاخطاء الطبية ومشكلات التلاعب في كميات ونوع الدواء وضمان وصوله لمستحقيه.

‎وكما وجَّه عقوب تعليماته المشددة إلى مديري المستشفيات والمراكز التخصصية لعلاج السكري والغدد الصماء بالعمل على إقرار نظام البطاقة الإلكترونية الذكية للمرضي والمترددين على مراكز علاج السكري بالبلاد وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بإعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد، والذي سيسهم في ضبط عملية صرف الأدوية لهم لضمان سلامتهم والخروج بقاعدة بيانات ثابته وتنفيذ خطط رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة وتحديث الخطة العلاجية

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