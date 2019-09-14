الزائدي يوجه رسالة للمحتفلين بمقتل قيادات من اللواء التاسع

انتقد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائديالمحتفلين بمقتلآمر اللواء التاسع ترهونة، العقيد عبد الوهاب المقريوالقائد الميداني في اللواء التاسع ترهونةالنقيب محسن الكاني، وأخيه الجندي، عبدالعظيم الكاني.

وقال الزائدي في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “من ابتهجوا البارحة باستشهاد المقري والكاني لا يمكن ان يكونوا من طرابلس، ببساطة لأن قرابة ثلثي سكان طرابلس ينتمون إلى قبائل ترهونة والنواحي وورشفانة والثلث الأخر من قبائل ليبية كبرى مؤيدة للقوات المسلحة، كل هؤلاء يفتخرون بالمقري والكاني”.

وأضاف الزائدي موجها حديثه للمحتفلين أمس الجمعة“سؤلانا لمن خرج البارحة يطلق الألعاب النارية ، من أنتم؟” مضيفا“نبشركم، ستلفظكم طرابلس ستتطهر من رجسكم قريبا، كما تطهرت من دنس أسلافكم”.

وختم الزائدي“الشهداء لا يموتون، بل يصنعون الحياة لشعبهم والفخر لذويهم”.

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