أول تعليق لـ “بركان الغضب” على عملية استهداف القياديين المقري والكاني

علق المركز الاعلامي لقوات عملية “بركان الغضب ” التابعة لحكومة الوفاق، على عملية استهداف القياديين في الجيش الوطني العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع مشاة والنقيب محسن الكاني آمر القوة المساندة بالقوات المسلحة.

وأفاد المركز في بيان صادر عنه أن سلاح الجو التابع للوفاق نفذ مساء الجمعة طلعة قتالية دقيقة استهدفت إحدى مركبات التحكم والسيطرة ما أدى لتدميرها ومقتل قيادات من العصابات التابعة لقوات الجيش الوطني.

وذكر المركز أن حالة من الفوضى و عمليات اعتقال عشوائية شهدتها مدينة ترهونة عقب الاستهداف.

على صعيد متصل، إتهمت عملية بركان الغضب قوات الجيش الوطني بإتسهداف مطار معيتيقة بصواريخ غراد، بعد استهدافه قبل فجر اليوم بضربات جوية نفذها الطيران المسير التابع للجيش الوطني.

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