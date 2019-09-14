ليبيا تحارب داعش على الأرض بقوّةٍ وعزمٍ

أخبار ليبيا24

تؤكّد الأحداث في ليبيا أنّه لا يستبعد القضاء على التّنظيم الإرهابيّ داعش في فترة قياسيّة وبشكلٍ سريعٍ غير مسبوق، فليبيا أصبحت من بين الدّول الّتي تحارب داعش على الأرض بقوّةٍ وعزمٍ وتحقق الانتصارات.

فتحرير المناطق الّتي سيطرت عليها مجموعات داعش الإرهابيّة، مثل سرت وصبراتة وغيرها، يعني نهاية داعش الأكيدة، وبخاصّةٍ أنّ الحكومة ووزارة الدفاع ماضيتين في تسليح القوات المسلحة بأحسن الأسلحة وتعمل الدّولة على بناء جيش قوي قادر على حماية أمن البلاد وصونها.

وفي هذا السياق، تسلّمت ليبيا 40 جهازًا متطورًا لكشف المتفجرات ويجري حاليًّا نصبها في مداخل العاصمة والمحافظات.

كما أنّ ليبيا قرّرت اتّباع خطّة جديدة ستمكّنها من التخلّص من داعش على جناح السّرعة، وتهدف هذه الخطّة إلى التخفيف من نقاط التفتيش باستخدام الأجهزة المتطورة وتعويضها بالعناصر الاستخباراتيّة.

وكنتيجةٍ لهذه الاستراتيجيّة، أكدت وسائل إعلام ليبيّة مُطّلعة أنّ القوّات الأمنيّة بمساندة أبناء البلد تمكنت من تحرير مناطق ليبيّة عديدة كانت تحت سيطرة داعش.

لقد أسفرت عمليّات التّحرير هذه عن مقتل عدد من مسلّحي داعش، وتدمير آليّاتهم فضلاً عن تفكيك عدد من العبوات الناسفة.

إضافةً إلى ذلك، أعلنت الشرطة اللّيبيّة اعتقال 19 متهمًا بقضايا جنائيّة وإرهابية في مناطق متفرقة، كما أفاد مصدر في قيادة الشرطة أنّهّ تم إلقاء القبض على خمسة مطلوبين بتهم إرهابية كانوا يحاولون الدخول إلى العاصمة.

كلّ هذه الأحداث تبيّن أنّ داعش، على رغم القوّة والنفوذ الّتي يدّعي التّمتّع بها، تؤكّد أنّ ليبيا مستعدّة دائمًا لمحاربة داعش والقضاء عليه وعلى جماعاته المنتشرة في البلاد، وعلى الحدود وفي الجوار.

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