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سلامة يعرب عن حزنه لوفاة الجمالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن عميق حزنه بوفاة مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين جمالي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة أعرب  عن تعازيه الصادقة لجامعة الدول العربية والحكومة التونسية وأسرة الفقيد.

وتوفي الجمالي أمس الجمعة بعد صراع مع المرض وكانت الجامعة العربية اختارت في نوفمبر 2016، الجمالي لشغل منصب ممثلها إلى ليبيا، بعد أكثر من عام على فراغ المنصب.

وعمل الجمالي، سفيرا لتونس في كل من مصر والأردن وسوريا وليبيا، كما تولّى ملف العلاقات العربية في خارجية بلاده

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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