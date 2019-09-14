الوفاق تبحث مع الولايات المتحدة التحول إلى اللامركزية

التقى اليوم السبت بالعاصمة التونسية مسؤولين بحكومة الوفاق مع مسؤولين بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا لبحث التحول للمركزية وذلك على هامش منتدي الحكم المحلي (وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا )

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن اللقاء جاء في إطار دعم حكومة الوفاق للتحول للامركزية وتعزيز دور البلديات وجميع وحدات الادارة المحلية وتخلله نقاش حول الادارة المحلية والتحول إلى اللامركزية حيث استعرض الوفد الليبي رؤية وأولويات حكومة الوفاق في قطاع الحكم المحلي وما تم اتخاذه من اجراءات لترسيخ مبدأ اللامركزية في ظل التحديات السياسية والعسكرية التي تتعرض لها البلاد حاليا.

وأشاد القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الامريكية في ليبيا جوش هاريس بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة في قطاع الحكم المحلي ونقل الاختصاصات ودعم المجالس البلدية لتكون قادرة على إدارة شؤونها بالشكل المطلوب وتوفير الخدمات للمواطنين مشيرا لتطابق الرؤى واستعداد الولايات المتحدة الامريكية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية للتعاون مع حكومة الوفاق في كل الملفات المتعلقة بملف التحول إلى اللامركزية

وشارك في اللقاء عضو المجلس الرئاسي محمد العماري زايد ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر مع القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الامريكية في ليبيا جوش هاريس ومدير الوكالة الامريكية للتنمية الدوليةUSAIDفي ليبيا جون بينيل و مسؤولة الحوكمة المحلية لديUSAIDسارة ويرث والمستشار الاقتصادي لديUSAIDرسل باور مساعد في الحوكمة المحلية و الديمقراطية لديUSAIDجوزيف شبيلك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا