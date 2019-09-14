البعثة الأممية تنعى مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا السفير “صلاح الدين الجمالي”

طرابلس-العنوان

نعت البعثة الأممية إلى ليبيا، مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا السفير التونسي صلاح الدين الجمالي، الذي توفي أمس الجمعة بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات العاصمة التونسية.

ووفق بيان مقتضب أصدرته البعثة اليوم السبت، عبر الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة عن عميق حزنه بوفاة مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين جمالي، معرباً عن تعازيه الصادقة لجامعة الدول العربية والحكومة التونسية وأسرة الفقيد.

يُشار إلى أن الجمالي عمل سفيرًا لتونس، في عديد من الدول منها: مصر، الأردن، سوريا، كما تولى ملف العلاقات العربية في خارجية بلاده، وتولى منصب مندوب جامعة الدول العربية، إضافة إلى كونه دبلوماسيًا فهو أيضًا أخصائي في طب وجراحة العيون.

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