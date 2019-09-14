مؤكدًا إسقاط “3” طائرات مسيرة .. المنفور: دمرنا ثكنات الطائرات التركية في مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو بقوات الجيش الوطني، اللواء محمد منفور، إن سلاح الجو شن غارات على ثكنات الطائرات التركية المسيّرة التابعة لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في مصراتة ودمرتها بالكامل.

وأضاف منفور، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن من قوات الوفاق، حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة الجوية، إلا أن مقاتلات سلاح الجو تمكن من إسقاط 3 طائرات تركية مسيّرة.

وأكد استهداف قوات الوفاق في قاعدة القرضابية في مدينة سرت من قبل طائرات ميج 23 وتدمير 6 عربات بقاعدة القرضابية.

وكان المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، المنذر الخرطوش، أعلن سقوط أكثر من 60 قتيلا وآليات في صفوف قوات الوفاق في محاور طرابلس أمس.

وقال الخرطوش، في بيان، أمس الجمعة، إن الزطارنة ومنطقة وادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار، شهدت اشتباكات في محاولة التقدم على نقاط “الجيش”، مضيفا أن “القوات المسلحة” كان لها الرد القوي في جميع المحاور على المحاولة اليائسة للتقدم وإرجاعهم بعدد قتلى كبير واستهداف حوالي 9 آليات.

وأوضح أن سرعة رد اللواء 73 مشاة في محور كازيرما على قوات الوفاق، نتج عنه عدد من القتلى في بداية المواجهة المباشرة قبل تراجعه، متابعا أن مدافع الهاون ألحقت خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأكد أن السرية م.د كورنت التابعة للواء 73 مشاة، نجحت في استهداف قاعدة قاعدة لقوات الوفاق وضعت لمحاولة استهداف آليات الجيش، دمرت قاعدة له وعددا من الأفراد المتواجدين بالقرب منها، كما نجحت السرية في تدمير آلية تحمل سلاح عيار 30 ملي وآلية ثانية، ما أدى إلى تراجع العدو للخلف.

واختتم بأن السرية م.د كورنت بالكتيبة 128 مجحفل، نجحت أيضا في استهداف دبابه T55 في محور وادي الربيع.

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