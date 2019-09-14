مؤسسة النفط تستعرض مع شركة سرت معدلات الإنتاج وآليات تطويره

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعا فنيا مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، وذلك لمناقشة أنشطة الشركة وبرامجها الحالية، ومقترحاتها للسنوات القادمة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمرسى البريقة، استعراض نشاط إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز الحر والمصاحب في الفترة بين مارس ويوليو من العام الجاري.

كما تمت مناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية، ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للسنوات العشر القادمة، ومستهدفات وبرامج عام ألفين وعشرين، إضافة إلى صيانة وإصلاح الآبار، ونتائج عمليات الصيانة.

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