بسبب أعيرة نارية.. إغلاق مستشفى «ابن سينا» التعليمي بسرت

أقفلت قوة عسكرية تابعة لتأمين سرت بوابة مدخل مستشفى «ابن سينا» التعليمي في المدينة أمام المرضى والزوار والأطباء أمس الجمعة. وقالت مصادر طبية من داخل المستشفى، إنه «تم إقفال البوابة منذ ساعات لأسباب غير واضحة».

وأوضحت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن إغلاق البوابة وقع عقب إطلاق أعيرة نارية مساء أمس بين القوة العسكرية المكلفة بحراسة المستشفى وآخرين (مدنيين)، ما أسفر عن إصابة أربعة من الطرفين، بينهم أحد أفراد الكتيبة المكلفة الحراسة، وليد زرموح.

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يذكر أن المستشفى تسلم خلال المدة الماضية شحنة من المستلزمات الطبية ومشغلات قسم الكلى وأجهزة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وجهاز منظار لاستئصال المرارة ومولد كهربائي ووحدة كشف ووحدة تحكم متقدمة، إضافة إلى أغذية للأطفال المصابين بحساسية القمح، وأدوية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق، لتعزيز خدمات القطاع الصحي في مختلف مدن ومناطق البلاد.

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