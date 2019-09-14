اهتمام أمريكي بوضع مفوضية الانتخابات الليبية

في إطار اهتمام السفارة الأمريكية بالمشهد السياسي الليبي التقى القائم بأعمال السفارة جوش هاريس رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وتم اللقاء بحضور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بليبيا جون بينيل، وتم خلاله مناقشة التحديات الحالية التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات وسُبل حلحلتها.

كما تم التطرق إلى مسألة إيقاف القتال في محاور طرابلس من أجل تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل وإجراء انتخابات على أساس دستوري.

يُشار إلى أن المقر القديم للمفوضية بمنطقة غوط الشعال في طرابلس قد تعرض في الثاني من مايو لهجوم إرهابي دامٍ نفذه داعش أوقع قرابة 7 قتلى وعددا من الجرحى قبل أن يضرم المُهاجمون النار في عدد من أقسام مقر المفوضية ويفجروا أنفسهم بعد ذلك.

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