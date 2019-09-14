إجراءات صارمة لتقييم عمل فنادق بنغازي

نظمت هيئة السياحة التابعة للحكومة المؤقتة اجتماعا موسعا ضم العديد من مديري الفنادق الواقعة ضمن نطاق مدينة بنغازي.

وأُعلن خلال الاجتماع عن عدة إجراءات ستتخذها هيئة السياحة خلالا الفترة المُقبلة في إطار سعيها لضبط عمل الفنادق منها تشكيل لجنة لفحص معايير الفنادق وخدمتها وتقييم عدد النجوم التي تستحقها.

كما أعلنت الهيئة عملها على تسليم مهام تأمين فنادق المدينة للشرطة السياحية بدلا من الداخلية والخروج ببعض التوصيات الأخرى التي من شأنها رفع مستوى عمل فنادق بنغازي.

هذا وتشهد مدينة بنغازي بناء عدة فنادق جديدة من قبل الشركات الخاصة أبرزها فندق زهرة البطنان الذي افتتح مؤخرا، والبدء في إعادة فندق النوران في منطقة الصابري.

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