ترهونة تشيّع آمر اللواء التاسع والنقيب محسن الكاني وشقيقه

ترهونة 14 سبتمبر 2019 (وال) – شيع المئات من أهالي مدينة ترهونة ظهر اليوم السبت آمر اللواء التاسع بترهونة العقيد عبدالوهاب المقري والقائد الميداني باللواء النقيب محسن الكاني وشقيقه الجندي عبدالعظيم الكاني.

وحضر مراسم التشييع الذي أقيم بساحة الشهداء في ترهونة مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد خالد المحجوب .

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية آمر اللواء التاسع والقائد الميداني باللواء النقيب محسن الكاني وشقيقه عبدالعظيم أمس الجمعة .

وأوضحت القيادة في بيان لها أن آمر اللواء والقائد الميداني وشقيقه استشهدوا إثر قصف جوي من قبل الطيران التركي المسير الداعم لمليشيات حكومة الوفاق.

وذكرت القيادة عبر مكتبها الإعلامي على فيسبوك أن استهداف المقري والكاني كان مساء أمس الجمعة في محور السويحلي بطرابلس بطائرات تركية مسيرة. (وال – ترهونة) ع ع

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