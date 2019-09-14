الطب الميداني: إصابة طفلة نتيجة قصف بطريق المطار

أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة طفلة بشظايا في الرقبة يوم أمس الجمعة نتيجة القصف العشوائي بطريق المطار خلف خزانات النفط

وبين مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى نقل الطفلة المصابة للمستشفى الميداني التابع لمركز الطب الميداني والدعم حيث قدمت لها الاسعافات الاولية لإيقاف النزيف ثم جرى نقلها الى مستشفى الهضبة العام لتلقي العلاج.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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