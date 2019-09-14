نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، دورة تدريبية حول مشاركة نساء تاورغاء في المسار الانتخابي، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

وبين المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات أن الدورة التي أقيمت بالعاصمة التونسية استهدفت عدداً من النساء بمدينة تاورغاء، من أجل دعم مشاركتهن في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وزيادة توعيتهن بآليات العملية الانتخابية.

وتضمنت الدورة التدريبية الانتخابية جملةً من المحاور حول المفهوم العام للديمقراطية، وآلية عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وصلاحيتها، والتعريف بوحدة دعم المرأة بالهيكل الإداري للمفوضية، ومناقشة عرض استبيان مشاركة المرأة ودورها في الانتقال السياسي، وكيفية تعزيز مشاركة نساء تاورغاء في الانتخابات كما تضمنت الدورة عروض جلسات مناقشات حوارية بهدف توضيح مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته، وكذلك استعراض التشريعات الوطنية والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة المصدق عليها من قبل الدولة الليبية، وكيفية تفعيلها.

وصاحب البرنامج التدريبي حلقات تحفيزية للدعم النفسي لنساء تاورغاء، من أجل دعمهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة كما قامت المنظمة الدولية للنظم الانتخابية أيضاً بتدريب مرافقي المستهدفات لمدة يومين ضمن برنامج “الرجل الحليف للريادة النسائية”.

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