“سلامة” ينعي السفير صلاح الدين الجمالي مبعوث جامعة الدول العربية لدى ليبيا

عبر الممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا غسان سلامة عن عميق حزنه بوفاة مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين جمالي.

وأعرب سلامة، في بيان له اليوم السبت ، عن تعازيه الصادقة لجامعة الدول العربية والحكومة التونسية وأسرة الفقيد.

وقال سلامة، «تلقيت بحزن عميق نبأ وفاة السفير صلاح الدين جمالي. كان السفير الجمالي دبلوماسيا تونسيا بارزا ومبعوثا خاصا لجامعة الدول العربية إلى ليبيا. سنفتقد بشكل كبير حكمته وصبره ولطفه، رحمه الله».

