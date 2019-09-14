في جنازة مهيبة.. ترهونة تشيّع آمر اللواء التاسع والنقيب محسن الكاني وشقيقه

شيع الآلاف من أهالي مدينة ترهونة ظهر اليوم السبت آمر اللواء التاسع بترهونة العقيد عبدالوهاب المقري والقائد الميداني باللواء النقيب محسن الكاني وشقيقه الجندي عبدالعظيم الكاني.

وحضر مراسم التشييع الذي أقيم بساحة الشهداء في ترهونة مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد خالد المحجوب .

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي قد نعت آمر اللواء التاسع والقائد الميداني باللواء النقيب محسن الكاني وشقيقه عبدالعظيم أمس الجمعة .

وأوضحت القيادة في بيان لها أن آمر اللواء والقائد الميداني وشقيقه استشهدوا إثر قصف جوي من قبل الطيران التركي المسير الداعم لمليشيات حكومة الوفاق.

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