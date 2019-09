قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أنّ الجماعات الإرهابية حين فشلت في إسقاط الجيش المصري ووزارة الداخلية قررت قيادة الدولة، لكنها فشلت فشلا ذريعا جدًا، لعدم امتلاكها خبرة ببناء الدول أو علوم بناء الدول.

وأضاف السيسي ، أن ” الإرهاب يستخدم لتدمير بعض البلدان العربية مثل ليبيا، فضلا عن دول في وسط أفريقيا، موضحا أنّ الإرهاب كان يسعى لإسقاط الدولة المصرية واستنزافها من خلال التنظيمات المتطرفة.

The post السيسي: الإرهاب يستخدم لتدمير بعض البلدان العربية مثل ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية